C'est quoi une expérience de mort imminente ?

L’expérience de mort imminente relève de nombreux témoignages. Laura en fait partie. À la suite d’une méningite l’ayant plongée dans un coma, Laura a vécu une expérience étrange : "Mon corps était bien dans le lit, mais moi j’étais scotchée au plafond (…) et j’observais ce qu’il se passait." René Robert, médecin réanimateur, exprime son opinion sur le sujet.

Selon René Robert, l’expérience de la mort imminente n’a pas de réelle définition scientifique et découle uniquement de témoignages. En effet, de nombreuses victimes d’arrêt cardiaque, réanimées avec succès, ont raconté des expériences assez troublantes : “Les malades racontent avoir vu une lumière, (…) une impression de flotter et de se détacher de son corps, surmonter et se voir du dessus.” Est-ce qu’on flirte avec un phénomène paranormal ? René Robert, lui, n’y croit pas du tout.

La mort imminente : une vie après la mort ou un simple coma ?

Malgré le recueil de témoignages indiscutables, le médecin réanimateur pense pouvoir expliquer ces expériences surnaturelles par une interprétation physiologique. Selon René Robert, on ne peut pas parler de mort imminente si les personnes concernées sont finalement réanimées. En effet, la réanimation et la ventilation artificielle remplacent le fonctionnement du cœur. Ainsi, aucune mort véritable n’a eu lieu. Pour René Robert, "la mort est un phénomène curieux".