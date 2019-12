Ces hommes qui trichent sur leur taille

Nicolas Sarkozy, plus grand que Carla Bruni ? Cette couverture de Paris Match a été beaucoup moquée sur les réseaux sociaux et il semblerait que Nicolas Sarkozy ne soit pas le seul à ne pas toujours assumer d’être plus petit que sa partenaire… Brut a repéré 3 autres petits tricheurs.

Sur la couverture de Paris Match, Nicolas Sarkozy paraît plus grand que sa femme Carla Bruni. Pourtant, l'ex-mannequin est plus grande que l’ex-président : Clara Bruni mesure 1,75 mètre alors que Nicolas Sarkozy mesure 1,66 mètre, soit quasiment 10 centimètres de moins.

Pareil pour Tom Cruise et Katie Holmes. Sur leurs photos de mariage, le célèbre acteur Tom Cruise parait plus grand que son épouse. Dans la réalité, Katie Holmes mesure 1,75 mètre, tandis que Tom Cruise mesure 1,70 mètre.

Pendant le tournage du film « Casablanca », l’acteur Humphrey Bogart a utilisé diverses astuces pour paraître plus grand qu'Ingrid Bergman. Il était par exemple surélevé avec des coussins pour les scènes assises et portait des chaussures à plateformes tout le reste du temps du tournage de « Casablanca ». L'actrice suédoise Ingrid Bergman mesurait 2 centimètres de plus qu’Humphrey Bogart…

Et ce phénomène a aussi parfois touché des journalistes ! Lors d’une interview avec la femme politique allemande Silvana Koch-Mehrin, le journaliste anglais Steve Rosenberg de la BBC s’est mis debout sur un caisson pour paraître plus grand que Silvana Koch-Mehrin qui mesure 1,84 mètre. La BBC a assuré qu'il ne s'agissait pas de vanité de la part de Steve Rosenberg, mais d'une nécessité technique à cause de l'angle de la caméra.