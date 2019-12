Ces jeunes veulent changer les mentalités dans leurs quartiers

Pendant ce temps-là en France, ces jeunes se bougent pour leurs quartiers et pour faire changer les mentalités. Jessica, 12 ans, vient en aide aux plus démunis à Lille. Des jeunes de Garges-lès-Gonesse font briller leur cité et mettent au défi d'autres cités d'en faire autant. Imène se bat pour les jeunes footballeuses du quartier de la Goutte d'Or à Paris.