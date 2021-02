Ces ponts permettent aux animaux de traverser les autoroutes

Ces ponts protègent la vie animale

Les écoponts et les écoducs permettent aux animaux d’emprunter un passage qui leur est consacré, afin de passer au-dessus ou en dessous des autoroutes de France. Ces ponts sont conçus pour protéger la biodiversité des régions. Brut est allé observer de plus près ces constructions durables.

Protéger les animaux des autoroutes

Les écoponts enjambent les routes, les écoducs sont creusés en dessous. Leur but : réduire l’impact des 12000 km d'autoroutes françaises sur les animaux sauvages.

“Une autoroute, elle va fragmenter le territoire. C’est-à-dire qu’elle va complètement empêcher les animaux de se déplacer d’un côté à l’autre de l’autoroute. Et ça, ça peut avoir des impacts assez mauvais sur les dynamiques populations parce que ça va empêcher les animaux de se reproduire avec des animaux de l’autre côté”, explique Emmanuel Rondeau, réalisateur et photographe.

En Europe, chaque année, les routes tuent environ 194 millions d’oiseaux et 29 millions de mammifères. En France, sur les 9200 km de voies gérées par des sociétés d’autoroutes, on compte plus de 1800 passages pour la faune. Certains sont spécialisés pour certains espèces, comme ce chiroptéroduc destiné aux chauves-souris.

Pendant plusieurs mois, Emmanuel Rondeau s’est intéressé à cet écopont situé à côté de Bordeaux. Il a notamment réussi à y capturer une photo de cerf au-dessus des voitures. Il ajoute : “Tous les jours, il y a de la faune qui passe, des renards, des sangliers, des chevreuils, mais aussi des beaucoup plus petits animaux, des amphibiens, des souris qui passent dessus.”

Pour être efficaces, ces infrastructures doivent être placées sur des itinéraires d’animaux, reproduire au mieux leur milieu naturel et être combinées à des clôtures le long des routes.

"Quand on veut, on peut"

“Voilà, on sait qu’il ne suffira pas de quelques écoponts pour régler le problème qu’on a devant nous, mais je trouve que, et c’est aussi pour ça que j’avais envie de faire cette image, elle montre que quand on veut, on peut.”

“Quand on met toute notre ingénierie, toute notre intelligence humaine, non pas à détruire tout ce qu’on peut autour de nous, mais au contraire à essayer de construire des ponts plutôt intelligents, eh bien on voit que ça fonctionne et qu’on peut faire des choses inspirantes”, conclut-il.