Ces retraités offrent le déjeuner à des étudiants

Offrir un déjeuner et un moment de partage à des étudiants chez eux deux fois par semaine, c'est l'initiative de Nicole et Christian. Brut est allé rencontrer ce couple de retraités chez eux, à Bourges.

Une initiative qui favorise les échanges intergénérationnels

C’est la troisième fois que Nicole et Christian, tous les deux sexagénaires, reçoivent à déjeuner Emeline, Colin, et Ashley, tous âgés de 19 à 22 ans. Ces repas sont l’occasion d’échanger, de converser librement autour de la situation actuelle, particulièrement pesante pour les 3 étudiants. Ce sont aussi des moments de partage pendant lesquels chacun peut faire part de son ressenti personnel. A la croisée des générations, ces rencontres permettent donc de tisser des liens autour d’un repas. “Ça nous fait du bien de rencontrer des gens en-dehors de notre sphère d’étudiants”, confie Marie-Amélie, 19 ans. Nicole, 68 ans déclare quant à elle : “Ça me fait plaisir de pouvoir aider.” Les effets de ces repas sont donc bénéfiques tant pour les étudiants que pour les retraités.

“Le Covid nous a mis les pendules à l’heure, on avait aucune idée de la détresse des étudiants.”

Au fur et à mesure qu’ils échangent avec les étudiants , le couple prend progressivement conscience de la détresse que ces derniers ressentent, à l’instar de beaucoup d’autres dans le pays. Les 3 étudiants font notamment part des doutes qu’ils ressentent concernant leurs perspectives professionnelles. “C’est un sentiment d’injustice en fait”, confie Marie-Amélie. Les repas chez Nicole et Christian constituent donc un soutien psychologique particulièrement précieux pour ces 3 étudiants.

Nicole confie finalement : “Si on peut être le petit rayon de soleil de votre semaine, alors c’est gagné.”