Cet été, un animal sera abandonné toutes les 3 minutes.

Pendant l’été, un animal est abandonné toutes les 3 minutes

60 000 animaux de compagnie ont été abandonnés en France cet été et les refuges sont surchargés. Les Français détiennent le triste record des abandons en Europe.

« Les gens se lassent, les gens changent d'avis, les gens se séparent et malheureusement, se débarrassent de leur animal comme on le ferait avec un autre objet » déplore Camille Grasset, chef d'équipe au refuge d'Orgeval. Chaque année, plus de 100 000 animaux sont abandonnés. Le refuge d’Orgeval de la SPA accueille les animaux abandonnés ou qui n'ont plus de famille. Ils sont également soignés, identifiés et vaccinés, « pour qu'ils puissent après être proposés à l'adoption et trouver une nouvelle famille » explique Camille Grasset, chef d'équipe au refuge d’Orgeval de la SPA.

En 2017, la SPA a recueilli plus de 15 000 animaux. La même année, plus de 38 000 ont été adoptés. La SPA demande un certain engagement de la part des futurs adoptants : « On offre une deuxième chance à un animal qui malheureusement, a perdu ses maîtres ou qui n'a pas eu de bons maîtres auparavant. Il faut savoir qu'ils le rendent en général, très, très bien. (…) Si vous vous sentez capables et prêts à vous investir sur du long terme (…) venez adopter en SPA. On vous trouvera un compagnon de vie. Pendant les vacances, il y a toujours des tas de solutions pour faire garder son animal plutôt que de venir l'abandonner en refuge » précise Camille Grasset, chef d'équipe au refuge d’Orgeval de la SPA.