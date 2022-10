Cette ado pakistanaise a été sauvée par un médecin indien

Son compte Instagram affirme que cette journée “a changé sa vie”

À l'âge de 10 mois, Afsheen Gul est victime d'un accident qui lui cause une grave blessure au niveau du cou. Pendant 12 ans, elle reste chez elle, dans la ville de Mithi, en plein désert. Elle ne peut pas aller à l'école ni se faire d'amis. Un médecin de la région met une ceinture autour de son cou pour le soutenir, mais son état se détériore. Son père, ouvrier, décède en 2018 et sa famille n'a pas les moyens de la faire soigner. Afsheen passe un long moment sans pouvoir manger, parler ou marcher seule. Souffrant de paralysie cérébrale, elle n'apprend à marcher qu'à 6 ans et à parler à 8 ans. Le grand public découvre son supplice à travers les médias, et des fonds sont levés en ligne pour financer ses soins.

Un jour, son frère, Yaqoob, découvre sur YouTube un documentaire, dans lequel le docteur Krishnan opère un petit garçon dont le cou est plié à 180°. Yaqoob contacte le médecin, qui est chirurgien de la colonne vertébrale à Delhi. En novembre 2021, la famille quitte le Pakistan et atterrit à Delhi, avec un visa médical. Afsheen y subit une opération de 6 heures en février 2022, lors de laquelle le chirurgien redresse son cou. Son compte Instagram affirme que cette journée "a changé sa vie". Selon Yaqoob, Dr Krishnan est le médecin le plus "sensible et gentil" qu'il ait jamais rencontré. Le médecin appelle désormais sa patiente chaque semaine sur Skype pour suivre son état. 4 mois après l'opération, Afsheen commence à marcher, parler et manger sans aide. La jeune fille de 13 ans a gagné une nouvelle vie.