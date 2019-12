Christian a co-fondé les groupes Wanted, et ça a changé sa vie

Ancien avocat d’affaires, Christian Delachet a co-fondé le réseau d’entraide Wanted, en 2011. Aujourd’hui, Wanted rassemble plus d’1 million de membres dans 86 villes. Basé sur l’échange de bons plans, la création de cette communauté a changé la vie de Christian Delachet.

Pour Christian Delachet, Wanted n’est pas seulement un projet associatif et social, mais surtout une aventure humaine. En effet, être en contact avec des membres lui a donné envie de changer de métier. Avec ses co-fondateurs, ils décident de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, tout en respectant les valeurs de la communauté. Ils veulent être indépendants financièrement pour pouvoir soutenir les causes qui leur tiennent à coeur. “C’est mille fois plus challengeant que de faire des déclarations d’impôts dans une grande tour de la Défense”, explique-t-il.

“Le fait de voir des gens faire de belles actions ça peut impacter d’autres personnes”

Christian Delachet espère que plus de gens vont s’engager et agir localement. Selon Christian Delachet, Wanted est très complémentaire de ce que font les associations traditionnelles. L’objectif est de créer du lien entre les gens, grâce à la réalisation de leurs besoins ou leurs envies. Par exemple, afin de mobiliser des gens pour ramasser des déchets ou aider les sans-abris, “Wanted peut être un très bon agrégateur”. Il s’agit d’une action qui s’appuie sur la spontanéité et les initiatives citoyennes.