Comment le romancier John Grisham a changé de vie

Avant, John Grisham était avocat au Mississippi. Aujourd'hui, c'est l'un des auteurs les plus connus au monde. L'écrivain a raconté à Brut comment il a changé de vie.

À 30 ans, John Grisham travaille en tant qu'avocat dans le Mississippi aux États-Unis. Inspiré par son métier d'avocat et les dossiers sur lesquels il travaille au quotidien, il a comme projet d'écrire un livre. Ce livre serait un "drame judiciaire". John Grisham commence alors à travailler sur ce qui sera son premier roman. Il explique à Brut ne s'être jamais dit : "J'en ai marre d'être avocat, je vais être écrivain". Cette envie de faire de l'écriture son métier lui est venue petit à petit.

John Grisham n'avait jamais écrit auparavant. L'écriture de son premier manuscrit lui prend plus de 3 ans. Une fois son manuscrit terminé, John Grisham commence à proposer son livre à des agents et des éditeurs à New-York. Il se heurte à des refus à répétition. Pourtant, John Grisham ne perd pas espoir, il persévère et finit enfin par trouver un agent. Le premier roman de John Grisham est publié en 1989 alors que l'auteur à 34 ans. Le roman ne se vend pas du tout.

Face à l'échec, John Grisham ne baisse pas les bras. Il décide de rédiger un roman de plus en se promettant d'arrêter d'écrire si le livre ne se vend pas. En parallèle, John Grisham n'arrête pas sa carrière d'avocat : pendant toutes les années qu'il consacre à l'écriture de ces deux manuscrits, il continue de travailler et écrit pendant son temps libre. En 1991, John Grisham publie son deuxième roman "La firme". Le livre rencontre un énorme succès et devient un best-seller à New-York. Il sera le premier d'une longue liste de best-seller.

Voici les conseils de John Ghrisham pour ceux qui aimeraient, comme lui, changer de vie et se mettre à écrire : "Personne ne dit "J'en ai marre d'être enseignant, avocat ou architecte. Je vais écrire des livres. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous aller galérer. Vous devez le faire en même temps." John Grisham ajoute à l'intention de ceux qui voudraient devenir écrivain : "Arrête de parler de ce que tu vas écrire, fais-le ! Une fois que le livre est publié, tu auras quelque chose à raconter".