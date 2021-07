Comment le travail forcé des Ouïghours alimente l'industrie textile mondiale

Uniqlo, Zara… Soupçonnés d'avoir profité du travail forcé des Ouïghours, le Parquet national antiterroriste français vient d'ouvrir une enquête contre quatre géants du textile. Voilà ce que subissent les Ouïghours…

1 vêtement sur 5 vendu dans le monde contient du coton produit au Xinjiang

Ces groupes appartiennent à des groupes accusés d’avoir profité du travail des Ouïghours en Chine. Ce peuple turcophone et majoritairement musulmane vit dans la région du Xinjiang. Pékin mène contre lui une politique particulièrement répressive. Pour Sophie Richardson, spécialiste de la Chine chez Human Rights Watch la responsabilité de certains géants de l’habillement est sans équivoque. Elle ajoute que 80% du coton chinois est cultivé au Xinjiang et que 1 vêtement sur 5 vendu dans le monde du coton ou du fil de coton produit dans cette région.

“Les Ouïghours vivent déjà une vie de contraintes extraordinaires.”

Des accusations auxquelles les entreprises concernées répondent en invoquant l’opacité des processus de production textile. Il s'agit souvent pour eux d’une tâche délicate voire irréalisable. La coalition les a ainsi appelés à quitter la région dans un délai d’un an. Les Ouïghours vivent quant à eux dans un climat de surveillance généralisée et voient leurs droits les plus basiques quotidiennement bafoués par le régime chinois. Sophie Richardson ajoute à ce sujet : “Les Ouïghours vivent déjà une vie de contraintes extraordinaires.” Destruction du patrimoine culturel, détentions massives, disparitions, travail et stérilisation forcés rythment la vie de ce peuple persécuté.