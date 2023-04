Comment mieux se parler ? Avec Gérald Garutti – Brut philo

"Aujourd’hui, on parle de plus en plus, on se parle de moins en moins." BRUT PHILO. Réseaux sociaux, manque d’écoute... Le philosophe Gérald Garutti raconte la dégradation de la parole qui traverse selon lui notre société. Et dresse des pistes pour que les êtres humains se parlent un peu mieux entre eux.