Comment se protéger lors d’un mouvement de foule ?

S’éloigner des murs et des obstacles statiques

“Un mouvement de foule devient dangereux à partir du moment où une densité critique est atteinte” explique Mehdi Moussaïd, chercheur en sciences cognitives avant de préciser: “Au-delà de 8 personnes par mètre carré, les niveaux de compression sont tellement importants que les gens ne peuvent plus respirer correctement. Donc on va commencer à avoir les premiers évanouissements, et si ça dure dans le temps, et bien les gens ne peuvent toujours plus respirer et ça va commencer à provoquer des décès”. Au concert de Travis Scott, un mouvement de foule fait 8 morts aux États-Unis

“Ce qui se passe en réalité c’est que les gens sont tellement serrés les uns contre les autres que le moindre mouvement d’une personne va se transmettre à son voisin, et puis du voisin ça va se transmettre à l’autre voisin”. En cas de chute d’un individu, le phénomène est le même. “Et on va se retrouver comme ça avec un empilement d'individus”. Selon le chercheur, “la plupart des gens n’a pas conscience du danger de la foule. Quand on est serrés on se dit juste que c’est désagréable, que ça va passer, et on continue à avancer. En fait, il faut se rendre compte du danger”. Mouvement de foule mortel à la CAN : des témoins racontent

“Donc si vous commencez à vous sentir mal, à être un peu trop serrés, et qu’il est encore temps pour partir, donc si vous avez encore un peu de liberté de mouvement, et bien éloignez-vous du cœur de densité. Le problème c’est que souvent, on est piégés dans la foule, parce que quand on se rend compte qu’il y a un problème, et bien c’est déjà trop tard, on ne peut plus bouger, on n’a plus aucune liberté de mouvement. Dans ce cas-là, il faut se protéger à tout prix” alerte Mehdi Moussaïd. Ce que Squid Game dit de la Corée du Sud

Le premier conseil qu’il donne est “surtout ne pas tomber et de protéger votre cage thoracique pour pouvoir continuer à respirer”. Pour cela, utilisez vos bras que vous placez à l’avant pour permettre de garder un peu de distance pour respirer. L’autre conseil essentiel prodigué par le spécialiste est de s’éloigner au maximum des murs ou des obstacles statiques. “Si vous êtes au contact d’autres gens, vous pouvez juste vous laisser porter mais si vous êtes au contact d’un mur, vous risquez d’être écrasé contre le mur”.