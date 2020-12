Covid-19 : Emmanuel Macron ne croit pas à la "vaccination obligatoire"

Emmanuel Macron : « Je ne crois pas à la vaccination obligatoire »

Lors d’une interview accordée à Brut, le chef de l’État a fait part de son scepticisme quant à la vaccination obligatoire. Il dit ne pas y croire car on ne sait pas encore tout sur le coronavirus.

« Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur ce virus », a affirmé Emmanuel Macron. D’après le président, rendre un vaccin - encore peu connu - obligatoire est contre-productif. Par ailleurs, en France, l’idée des vaccins obligatoires est au cœur de controverses.

Les plus vulnérables en priorité

Emmanuel Macron s’adresse aux réfractaires du vaccin : « N’ayez pas un propos définitif. Le vaccin d’avril ne sera pas celui de janvier. Il y a des vaccins qui vont arriver pour le printemps-été qui seront faits avec d’autres techniques. »

De plus, compte-tenu de la faible dose de vaccin disponible, ce premier vaccin ne sera proposé qu’aux personnes vulnérables. De ce fait, il ne sera pas en libre accès. La vaccination pour tous sera proposée lors d’une autre phrase, plus lointaine.

« La première phase, il faut déjà organiser la vaccination des personnes qui ont le plus de risques de développer les formes graves et qui ont le plus de mortalité », a indiqué le chef de l’État.