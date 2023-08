Crop circles : extraterrestres ou supercherie humaine ?

Des formes géométriques immenses et complexes qui apparaissent dans les champs. On appelle ça les cercles de cultures et on en décompterait près de 10 000 dans le monde depuis les années 1970. Extraterrestres ou supercherie humaine ? À l'occasion de la sortie de la saison 2 d'Invasion, Brut s'intéresse aux crop circles.