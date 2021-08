D'où vient l'argent des talibans ?

Ils viennent de reprendre le contrôle de l'Afghanistan. Mais d'où vient l'argent des talibans ?

Les impôts et les taxes

Pour Elie Tenenbaum, chercheur à l'Institut français des relations internationales, il est important de rappeler que les talibans se sont constitués comme un contre-État et ont mis en place des impôts et des taxes. Ils représentent un signe d'allégeance et de contrôle des zones tombées sous leur joug.

La culture du pavot

À partir des années 1970, la culture du pavot pour la production d’héroïne a explosé. Elie Tenenbaum explique que lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir en 1996, ils ont voulu réduire cette culture en Afghanistan. Mais, dès leur départ, elle a repris. Et même une fois réimplantés dans ces territoire, les talibans ont fini par ne plus s'opposer à la culture du pavot : “Pour la plupart des paysans afghans, c’est la seule culture leur permettant de faire vivre leur famille.”

Les droits de douane

L'autre grande source de revenus est liée aux droits de douane sur les produits entrants : “Via la mise en place de checkpoints, où les talibans pouvaient prélever une forme d'octroi sur ces transferts de marchandises.”

Les soutiens étrangers

Parmi les soutiens étrangers que comptent les talibans, le Pakistan reste le plus important et le plus ancien. Le Qatar est également connu pour avoir hébergé des talibans.