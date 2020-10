Dans ce fast-food, les employés sont sourds ou malentendants

Paris : ce restaurant n’emploie que des sourds et des malentendants

Il existe à Paris un fast-food végan dont tous les employés sont sourds ou malentendants. Le créateur du concept, Arthur, est lui-même sourd.

Arthur est sourd depuis ses 2 ans. Sa surdité résulte d’une maladie. « Je remarquais qu’il avait énormément de problèmes à l’embauche pour les personnes sourdes et j’avais envie de remédier un petit peu à ça. » Il a donc créé Furahaa to Go, un fast-food végan. Il a ouvert il y a 8 mois et compte six salariés, tous sourds ou malentendants.

La surdité dans le monde du travail

Arthur a choisi la restauration car il s’est dit que la cuisine s’apprend vite. Selon lui, dans ce milieu, l’accès à l’embauche est facilité, contrairement à d’autres secteurs. Il décrit la restauration comme un environnement plus social, plus humain, où le lien se crée.

En effet, dans d’autres secteurs, les sourds et malentendants peuvent se sentir vite exclus, notamment quand ils sont les seuls à signer. Ils se sentent aussi exclus lorsqu’ils sont embauchés par des personnes entendantes. Au Furahaa to Go, les employés peuvent évoluer et devenir manager, par exemple.

D’ailleurs, Arthur a lui même rencontré des difficultés liées à sa surdité lors de la création de son affaire. « Dans toutes mes démarches, je n’ai pas fait venir systématiquement un interprète, donc je me suis énormément débrouillé tout seul », raconte-t-il. Il est passé par son téléphone ou par l’écriture.

Une clientèle bienveillante

Dans le fast-food, des affiches sont disposées sur les murs. Elles indiquent aux clients comment dire « bonjour », « merci » ou « bon appétit » en langue des signes française. Les consommateurs peuvent passer commande sur une tablette ou indiquer directement aux employés ce qu’ils souhaitent commander en montrant la carte.

« Ça rajoute même un petit de charme au restaurant », estime Yohan, un client. Il dit être attaché à ce genre d'enseignes hors du commun. Arthur prévoit d’ouvrir un autre restaurant à Paris, dans les mêmes conditions.