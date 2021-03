Delivr'aide, la plateforme de livraison gratuite dédiée aux étudiants

Yovann et Erwann sont bénévoles pour l'association Delivr'aide. Ils livrent gratuitement des repas et des produits de première nécessité à domicile aux étudiants dans le besoin. Brut a suivi une de leur tournée.

“On est une plateforme qui s'occupe de mettre en relation les étudiants avec les livreurs.”

Delivr’aide est une nouvelle plateforme de livraison de repas et de produits de première nécessité. Le service reste entièrement gratuit et réservé aux étudiants, sans conditions de revenus. Son fondateur, Yohann Pigenet explique : “On est une plateforme qui s'occupe de mettre en relation les étudiants avec les livreurs.” De plus, la plate-forme vise aussi à lutter contre le gaspillage alimentaire en récupérant des invendus ou des produits n’entrant pas dans les normes de conformité.

Une plate-forme qui ne tarde pas à susciter l’engouement

Peu de temps après son lancement, la plate-forme aux 15 bénévoles suscite rapidement l’engouement. “Il y a eu vraiment un engouement tel que finalement on avait même plus besoin d’aller vers les restaurateurs parce que c’est eux qui venaient à nous”, confie Yohann Pigenet. Chaque semaine, ce sont entre 50 et 100 kits qui sont distribués gratuitement aux étudiants dans le besoin.