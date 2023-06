Dans un récent développement qui a suscité une vive controverse en Bretagne, la construction d'un magasin Mr.Bricolage a mis en lumière la destruction de plusieurs menhirs, des pierres levées emblématiques de la région. Les experts, les archéologues et les défenseurs du patrimoine ont souligné l'importance archéologique de ces monuments préhistoriques.





Quelle est l'histoire des menhirs ?





La Bretagne est connue pour ses menhirs, des structures monumentales érigées il y a plusieurs milliers d'années. Ces pierres levées à la verticale et plantées dans le sol font partie intégrante de l'histoire et de l'identité de la région. Carnac est particulièrement réputé comme étant un site qui accueille de nombreux menhirs. On en recense près de 3 000. Mais selon le média Ouest France, la ville en compte désormais quelques dizaines en moins.

Le projet de construction d'un Mr. Bricolage dans la zone d'activité de Montauban a entraîné la destruction de 39 menhirs situés sur le site de Carnac. Selon Ouest France, la mairie de Carnac aurait délivré un permis de construire le 26 août 2022. Le chantier a déjà commencé et neuf mois plus tard, il serait même bien entamé. Ouest France rappelle que ces menhirs figuraient sur la liste indicative du projet d’inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO et aussi “sur l’Atlas des patrimoines, un catalogue en ligne établi par la Drac (Direction Régionale des Affaires Culturelles)”.





Ces 39 petits menhirs pourraient être les plus anciens de Carnac





Selon le bloc spécialisé “Sites et monuments”, ces 39 petits menhirs figuraient probablement parmi les plus anciens de Carnac, voire de Bretagne. La perte de ces 39 menhirs pourrait être un coup dur pour la préservation du patrimoine mégalithique en Bretagne. Le maire de Carnac a déclaré qu'il n'était pas au courant que la zone était référencée, tandis que le gérant du Mr.Bricolage a lui déclaré à Ouest France : “Je ne suis pas archéologue. Je ne connais pas les menhirs. Des murets il en existe partout. Si on avait su cela, on aurait fait autrement. Évidemment !” Certains experts estiment que la situation aurait pu être évitée si des mesures de protection plus strictes avaient été mises en place pour sauvegarder ces sites historiques uniques et monuments anciens.

