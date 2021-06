Des parieurs mettent en garde contre les dangers des paris sportifs

Grosses cotes, grosses addictions, grosses dettes. Des parieurs mettent en garde contre les dangers des paris sportifs.

Derrière les paris sportifs, le piège de l’addiction

Gagner beaucoup d’argent sans effort, c’est la proposition de nombreux sites de paris sportifs. C’est notamment au moyen d’une publicité particulièrement aggressive que les géants comme BetClic attirent toujours plus de parieurs. Ces publicités, elles visent un public bien particulier : des jeunes urbains issus de quartiers populaires.Pour ça, elles reprennent leurs codes, mais aussi de nombreux clichés.

NoBetNoDette : un hashtag pour dénoncer ces méthodes

Sur les réseaux sociaux,le #NoBetNoDette dénonce l’hypervisibilité de ces sites de paris sportifs. Beaucoup d’internautes et de supporters mettent aussi en gardecontre les risques d’addiction. Jérémy, jeune actif et suivi par un addictologue témoigne : "Avant de parier, mes matchs étaient beaucoup plus intenses que maintenant où je suis constamment là, à surveiller mon pari.” Jérémy a 19 ans,il a commencé les paris sportifs à 14 ans. Au début, il se rendait en bureau de tabac, mais l’arrivée des applications lui a facilité la tâche. Jérémy ajoute : “Pour moi, je suis encore addict, on est juste en train de travailler là-dessus et ça viendra par le temps.”

Selon l’Autorité nationale des jeux, 70 % des parieurs en ligne ont moins de 35 ans.Le foot représente 64 % des mises.