Deux collégiens sauvent un enfant de la noyade dans un lac gelé

À 13 ans, ils ont sauvé un enfant de la noyade

*Kellyan et Matéo sont deux collégiens de la ville de Belfort. Le 10 janvier 2021, un enfant est passé à travers la glace de l’étang gelé. Son père tombe également à l’eau. Alors que les pompiers sauvent le papa, les collégiens s’occupent de l’enfant. Retour sur cette action héroïque. *

Un acte héroïque

“On voyait la personne dans l’eau, on a vu qu’il y avait personne qui faisait rien. On a vu tout le monde en train de filmer, en train de rien faire, donc on a décidé d’y aller”, explique Matéo.

Lorsqu'ils réalisent que la glace s'est brisée et que l'enfant est tombé, les deux garçons s'élancent sur la glace. Après l'avoir récupéré, celle-ci se brise à nouveau sous les pieds de Matéo. Il parvient à remonter et les deux collégiens mettent l'enfant en sécurité.

La reconnaissance d’une ville entière

“Je suis fière d’eux”, affirme en souriant une habitante de la région.

Les deux amis ont reçu pour leur acte héroïque une médaille des pompiers ainsi que la médaille et le diplôme d'honneur de la Ville de Belfort.

Ils expriment leur ressenti : ”Nous deux, on a souvent l’habitude de rester dans la cour de récré, seuls, dans notre coin, tranquillement avec nos amis. Et voir tout le monde nous applaudir autant et avoir autant d’attention envers nous, c'est quelque chose dont on n’a pas l’habitude.”

Kellyan considère avoir moins de mérite que Matéo. Mais son meilleur ami refuse ce commentaire et affirme convaincu : “On a fait un travail d’équipe.”