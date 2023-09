Du foyer pour enfants à l'Opéra de Paris – Brut.documentaires

Cette journée, elle en rêvait, et le rêve est devenu réalité. Il y a quelques semaines, on vous racontait le quotidien d'Evanina, une petite fille qui vit en foyer et qui rêve de devenir danseuse. Vous avez été nombreux à être touchés par son histoire, et parmi tous les messages que l'on a reçus, celui de Léonore Baulac, danseuse étoile à l'Opéra de Paris, a particulièrement retenu notre attention. Avec notre journaliste Juliette Deshormes, elles ont décidé de lui offrir une journée dont Evanina se souviendra toute sa vie…