Duel : faut-il légaliser le cannabis ?

Faut-il légaliser le cannabis ? On a posé la question à Caroline Janvier, députée de la majorité et co-autrice d'un rapport sur le cannabis, et Samia Ghali, maire-adjointe de Marseille, ville minée par le trafic. L'une est pour, l'autre est contre. Voici leurs arguments.