Electricien et demi-finaliste de Coupe de France de football

“Si on avait dit aux joueurs qu’ils allaient jouer en demi-finale contre Monaco, personne ne l’aurait cru”

Il n'a pas encore eu la chance de devenir footballeur professionnel mais pourtant, Houssame va affronter en direct à la télévision l'AS Monaco. Ce jeudi 13 mai, le défenseur va disputer une demi-finale de Coupe de France avec son club amateur de Savoie, le GFA Rumilly Vallières, qui joue en 4e division. Aucun club amateur ne s'était qualifié à ce niveau de la compétition depuis 10 ans. Brut a passé une journée avec Houssame, entre l'entraînement le soir et son travail le jour.

Électricien de bâtiment, il est obligé d'organiser son temps de travail en fonction des matchs. "Si les matchs sont en semaine, je ne viens pas la veille et le jour du match aussi." Il y a deux ans, Houssame jouait au football dans l'un des meilleurs clubs de l'île de la Réunion. C'est pour percer dans le football que le joueur originaire de Mayotte a rejoint la métropole. "Si on avait dit aux joueurs en début de saison qu'ils allaient jouer en demi-finale contre Monaco, personne ne l'aurait cru. Pour eux, c'est sûr que c'est fantastique. Et puis je pense que ça ne va pas leur arriver 10 fois dans leur vie, il faut pas croire", confie son entraîneur.