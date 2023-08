Elle a changé de voie pour se consacrer à sa nouvelle passion : le code

"C'est incroyable parce que je me suis trouvée." À la suite d'une épreuve personnelle difficile, Awa a décidé de changer de voie et choisi de se consacrer à sa nouvelle passion : le code. Aujourd'hui, grâce à la formation gratuite DesCodeuses soutenue par le programme Maisons Digitales de la Fondation Orange, elle en a fait son métier et a été recrutée en CDI comme ingénieure logiciel. Elle raconte.