Elle a fait un bébé toute seule, par choix : Johanna Luyssen raconte

"On m'a inculqué d'attendre le prince charmant, mais pourquoi je ne serais pas la maîtresse des horloges de ma vie ?" À 35 ans, célibataire et prête à avoir un enfant, Johanna a décidé de devenir mère, seule. Et son idée de la famille, c'est ça.