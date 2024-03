Elle fait de l'escrime avec des résidents d'Ehpad

Elles s'appellent Maguy, Rosette et Marguerite, et chaque semaine dans leur Ehpad, elles croisent le fer avec une championne d'escrime. Cette championne, c'est Margaux Rifkiss, et elle a deux objectifs : les Jeux olympiques, et partager du bon temps avec les personnes âgées.