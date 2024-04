Elle veut révolutionner la livraison à domicile

"Pourquoi le livreur, il est pas sympa parfois ?", "Pourquoi c'est toujours des hommes ?", "Pourquoi tous les véhicules ont l'air thermiques ?" En utilisant les services de livraison, Yasmine s'est posée toutes ces questions. Alors pour y répondre et assurer une livraison responsable et engagée, elle a créé MiPi. Amélioration de la qualité du service, féminisation, sécurité et véhicules non polluants… elle raconte.