Elles ont plus de 80 ans et ne veulent pas être séparées

"On a toujours tout partagé. On est des vieilles. Notre vie, on veut la finir comme ça." Elles sont une dizaine à vivre ensemble dans ce foyer de Roubaix, mais elles vont devoir le quitter car il va être détruit. Tout ce qu'elles demandent, c'est de pouvoir rester ensemble…