“Traverser la rue” pour trouver du travail

Dans une interview donnée au journal Le Parisien le 23 avril dernier, le président français a déclaré assumer “totalement” avoir prononcé cette phrase. En effet, lors des journées du patrimoine au Palais de l'Élysée, le 15 septembre 2018, un jeune horticulteur avait évoqué ses difficultés à trouver du travail dans son domaine et le président avait alors répondu : "Il y a des tas de métiers. Faut y aller. Hôtels, cafés, restaurants, je traverse la rue, je vous en trouve ! Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Vous faites une rue là, Montparnasse, franchement il y en a un sur deux qui recrute en ce moment.”





Cette phrase avait suscité de vives réactions, certains reprochant à Emmanuel Macron de mépriser la situation difficile des jeunes en France, tandis que d'autres le défendaient en soulignant qu'il avait simplement énoncé une réalité économique.

Dans son entretien avec Le Parisien, Emmanuel Macron réaffirme son point de vue et déclare assumer totalement ses propos. Il explique que cette phrase est sortie de son contexte et qu'elle a été mal interprétée. Selon lui, il s'agissait simplement de souligner que dans certains secteurs, il y a plus d'opportunités d'emploi que dans d'autres et que cela peut nécessiter une reconversion professionnelle.





Le président français rappelle également qu'il n'a jamais voulu dire que traverser la rue était la solution miracle pour trouver un emploi, mais plutôt que les jeunes devaient être prêts à s'adapter et à changer de secteur si nécessaire. Il ajoute que depuis 2018, la situation économique en France a évolué et que de nombreux secteurs peinent à trouver des travailleurs, ce qui rend sa déclaration encore plus pertinente aujourd'hui.

“Le jeune garçon à qui j’ai dit ça, j’ai passé 10 minutes à lui parler”

En décembre 2021, il s’était déjà exprimé sur cette phrase qui avait marqué : “Quand on décontextualise, ça peut être terrible. Le jeune garçon à qui j’ai dit ça, j’ai passé 10 minutes à lui parler. On a le sentiment que j’arrive, que je croise un jeune et que je lui envoie comme un coup au foie ! Bon, ce n’est pas mon tempérament. Il y a des mots qui peuvent blesser et je pense que c’est jamais bon et c’est même inacceptable. Le respect fait partie de la vie politique. Et donc j’ai appris” commentait Emmanuel Macron.





En juillet 2022, il avait également déclaré : “Il n’y a pas aujourd’hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas : ‘Je cherche des gens pour travailler’. Il m’est arrivé de dire parfois dans ce jardin qu’il suffisait de traverser la rue pour parler des restaurants qui sont en face. C’est encore plus vrai aujourd’hui”.

