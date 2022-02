Emmanuel Macron candidat à sa réélection ? Un faux suspense

J'annoncerai ma décision en temps voulu! Je vais déjà continuer à me battre jusqu'au bout, Très bien. Parce que comme vous l'avez démontré vous-même, on a encore beaucoup de choses à faire! Si tout avait été réglé… -C'est vrai. n'est pas le cas! Donc réponse au prochain épisode! Macron bientôt candidat à sa réélection? Un faux suspense. Je ne crois qu'en une chose : Je ne crois qu'en une chose: le long terme. On ne transforme pas un pays en 5 ans. La vision du long terme. Visite aux Forces Armée Haguenau - Mercredi 19 janvier 2022 Une vision du long terme. Je vais continuer à me projeter. Je suis résolument optimiste pour les années qui viennent. Le gout du temps long. Le goût du temps long. Le temps long et lointain. Visite aux Forces Armées Une histoire de temps long. Oui, j'ai de l'ambition pour notre pays. Depuis deux mois, il multiplie les allusions à un second mandat. Le long terme. Quand il faut résister, quand il faut aller au bout des choses, on ne le fait pas du jour au lendemain. Je n'ai jamais pensé qu'on pouvait en 5 ans tout faire. LA FRANCE? un pays en 5 ans, et donc je vais continuer Si votre question est: "Est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le pays, les Françaises et les Français au-delà du mois d'avril prochain ?" D'évidence. D'évidence. Je veux vous dire que je suis résolument optimiste pour l'année qui vient, optimiste pour notre nation, pas simplement pour 2022 mais pour les années qui viennent. Je veux vous dire ma détermination, mais celle de tout le gouvernement, pour oeuvrer à cette vie tranquille à laquelle nos compatriotes ont droit. Nous n'y sommes pas, ce chemin est long, mais notre devoir et notre vocation, c'est de continuer à améliorer inlassablement les choses. Tous ensemble, face et des divisions entre Europeens, nous avons à retrouver le sens de l'unité, le goût du temps long, au fond, la nécessité de l'audace. Une vision du long terme, du contexte et des enjeux reste toujours primordiale. Et je dois le dire, c'est la force de nos armées de toujours gérer l'urgence avec la plus grande rigueur, mais de ne jamais oublier, en particulier au niveau du commandement, mais jusque dans l'intimité du terrain, la vision du long terme et les grands axes stratégiques. Nous avons un devoir de lucidité. Les grandes tendances, les lignes de force, les mouvements de fond de l'histoire sont certes enveloppés d'un brouillard qui, Visite aux Forces Arm Haguenau - Mercredi 19 janvier 20 si nous n'y prêtons garde, pourrait nous conduire à négliger le temps long et lointain en ce qu'il serait imprédictible, imprévisible. guenau - Mercredi 19 janvier 2022 Et à chaque fois, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même et de, sans relâche, faire ce qu'il y avait AMA de mieux pour la France. Pas simplement d'ailleurs sur le court terme, parfois, mais dans la durée! ACRON NCE? pour notre pays, l'envie de faire et j'ai appris, aimé, mais le moment où nous nous parlons est un moment où je dois encore assumer la responsabilité qui est la mienne, l'assumer dans la fonction qui est celle de président de la République, et il faut aussi qu'en mon for intérieur, in petto, je consolide quelques éléments, avant de vous donner une réponse sincère et ferme. Montage Théo Liborio-Cornet Journaliste Simon Laigle