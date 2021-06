Emmanuel Macron : "la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda"

"La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Et elle a un devoir : celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais." Emmanuel Macron, 27 ans après le génocide rwandais.