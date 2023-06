Demandeurs d’emploi : Emmanuel Macron réagit à Marseille

Le président de la République Emmanuel Macron est en visite dans la ville phocéenne pour une durée de trois jours, afin de présenter l’acte II du plan “Marseille en grand”. Lundi 26 juin, lors d’un bain de foule dans la cité des Campanules, il a été interpellé par une mère dont le fils, âgé de 33 ans, est demandeur d’emploi et ne touche plus le RSA. Face à la situation décrite par cette personne, Emmanuel Macron a assuré avec certitude qu’il peut trouver dix offres d’emploi, invitant la mère à se rendre sur le Vieux-Port de Marseille pour illustrer ses propos. “On descend ensemble, on fait le tour du port, je serai surpris qu’il n’y ait pas un restaurant ou un café qui ne cherche pas”, a indiqué le chef de l’État.

3 questions très simples sur la baisse du chômage





Des paroles qui ont retenu l’attention puisqu'en 2018, une remarque du même genre avait été formulée par le président quand un jeune agriculteur expliquait cette même problématique abordée à Marseille. Emmanuel Macron lui aurait alors dit de traverser la rue pour trouver du travail : “Quand j’étais plus jeune, je disais qu’il fallait traverser la rue. C’est encore plus vrai aujourd’hui qu’hier”, a-t-il fait savoir lors de sa visite à Marseille. En mai, lors d’un déplacement à Dunkerque, le président avait suggéré à un jeune homme de faire un mètre pour trouver un travail.

L’abandon de poste ne donnera plus droit aux allocations chômage.