En Allemagne, un forfait de 49 euros pour les transports publics

L’inflation a atteint 10 % en septembre dans le pays

Le ministre fédéral allemand des Transports a annoncé qu'un abonnement à 49 euros par mois ouvrirait l'accès à l'ensemble des transports régionaux. Les grandes lignes de train ne sont pas comprises dans l'offre. Les trains locaux le sont néanmoins. Cette initiative vise à remplacer le ticket au prix de 9 euros qui avait été mis en place pendant l'été pour aider la population face à la crise économique. L'inflation a atteint 10 % en septembre dans le pays. Mais prolonger le billet à 9 euros aurait coûté trop cher aux collectivités et aux opérateurs de transport allemands, équivalents de la SNCF française. Le financement de ce ticket doit encore être discuté entre Berlin et les régions. S'il est accepté, ce dispositif d'aides devrait être mis en place dans les prochains mois dans les différents landers et régions du pays.