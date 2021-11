En Cavale, l'enquête pour enfants par correspondance

César, Victoria et Gustave ont 7, 10 et 8 ans. Ensemble, ils résolvent des enquêtes par correspondance grâce à Enquête En Cavale, un jeu imaginé et fabriqué en France. Tous les mois, les enfants postent leurs conclusions et reçoivent la suite de l'aventure dans leur boîte aux lettres. Voilà comment ça marche. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque