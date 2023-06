L’anti-gaspillage à l’honneur

Dans sa cuisine, Nabil Zemmouri, cuisinier, montre comment recycler des produits destinés aux ordures. Bon pour la planète et pour le portefeuille, ses recettes ont aussi un intérêt gustatif. “C'est-à-dire que, quand on maîtrise bien l'anti-gaspi, on se régale. On mange des choses qu'on n'a pas l'habitude de goûter”, explique le chef. Cet intérêt pour le recyclage des produits, Nabil Zemmouri le tient de sa mère, qui usait “d'ingéniosité” et de “subterfuges” pour nourrir ses trois enfants, dont Nabil Zemmouri est l'aîné. “Les repas du lendemain ne ressemblaient pas à ceux de la veille. Pourtant, c'était les mêmes produits qui restaient. Et donc après, forcément, quand tu grandis avec cette idéologie, tu t'en imprègnes”.

En rencontrant des chefs cuisiniers, Nabil Zemmouri modernise ses recettes en apprenant de nouvelles techniques, tout en adaptant ses créations pour retrouver dans sa cuisine, ses souvenirs d’enfance. “L'idée, c'était de vulgariser la cuisine, de décomplexer la cuisine, leur dire : ‘Voilà, avec un peu de passion, un peu d'idées, des bons produits, on peut tous faire de la bonne cuisine’. Donc mes vidéos, c'est pour montrer que tout ce que je fais, vous pouvez tous le faire”.

Un curry vert aux inspirations asiatiques

Pour le plat de résistance, direction l’Asie avec un curry vert créé à partir de feuilles de chou-fleur. “Ce vert de chou-fleur, alors, la partie blanche, vous la gardez pour une préparation, un gratin, ce que vous voulez. Et le vert, on va faire un curry vert aux inspirations asiatiques. Vous allez voir que, quand on récupère toutes ces parties vertes, ça fait un repas pour, facile, 4 personnes”. Après avoir nettoyé le légume, les feuilles vont être disposées dans de l’eau bouillante. Une fois sorties du feu, le chef trempe les feuilles dans de l’eau glacée, pour garder la couleur verte du chou. Les feuilles sont ensuite disposées dans une poêle et agrémentées d’épices, ici un mélange coriandre/basilic, et de viande comme du poulet, du bœuf, que l'on peut même faire de façon végétarienne. “Moi, j'avais un petit peu de bœuf. On a notre bœuf au chou-fleur. Et voilà comment, avec un reste de chou-fleur, on a pu obtenir ça”.

Une glace au pain rassis

Passé une journée, le pain devient généralement rassis. S’il est jeté souvent à la poubelle, Nabil Zemmouri a trouvé la solution pour en faire une glace savoureuse. Pendant que le pain toaste, le chef prépare son “appareil à glace” : 250 ml de lait, 1 œuf et 15 g de sucre pour la gourmandise, le tout dans une casserole, à feu moyen. En ajoutant son pain émietté, Nabil Zemmouri retrouve le goût du pain toasté. Après la filtration, la préparation est placée au congélateur et sera fouettée toutes les 30 à 40 minutes.

Ces recettes originales parfaites pour le quotidien, Nabil Zemmouri en a fait un livre de cuisine “Extra Ordinaires : Transformez 50 recettes du quotidien pour (enfin) sortir de l'ordinaire” pour transformer des repas classiques en des recettes dignes de grands restaurants.

