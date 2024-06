En Lot-et-Garonne, une épicerie ambulante où tout est à 0,60€ le kilo

"Quand on va au supermarché, pour 50€, on n'a pas grand chose." Dans cette épicerie ambulante et solidaire qui sillonne les routes et les villages du Lot-et-Garonne, tout est à 0,60€ le kilo. Et ça change la vie. Brut a suivi l'Epi'bus dans sa tournée près de Villeneuve-sur-Lo