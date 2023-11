État des lieux de la solidarité en France

Les dons des Français n'ont jamais autant baissé qu'en 2023 : c’est le résultat d’une étude de l'Observatoire des générosités. Alors pour les plateformes de cagnottes en ligne comme Leetchi, l'objectif est d'essayer de rendre le geste du don évident et le plus simple possible. Voici comment.