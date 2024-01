“Le juge Alex Kozinski, de la cour d'appel des États-Unis, m'a qualifié de pirate, donc j'ai un papier officiel. Je suis officiellement un pirate. Mais ça ne me dérange pas, parce que les pirates font ce qu'il y a à faire, ils ne s'embarrassent pas avec la bureaucratie et ils font ce qu'il y a à faire” explique Paul Watson, le fondateur de l’association de protection des mers et des océans, Sea Shepherd. Pour lui, “tous les pirates sont de bons pirates. L'histoire est déformée. Si nous remontons aux pirates des Caraïbes, pourquoi étaient-ils mauvais? Parce qu’ils volaient de l’or. À qui volaient-ils l'or ? Aux Espagnols. Et où les Espagnols se procuraient-ils l'or ? Ils l'ont volé aux Indiens. Ce ne sont donc pas des crimes”. Au 17e siècle, dans la piraterie, “il n'y avait pas de discrimination basée sur le sexe ou la race. Il y avait des femmes pirates. Il y avait des pirates de toutes les races. Et lorsqu'ils montaient sur le bateau, ils étaient égaux et pouvaient s'élever au niveau de leur compétence. C'était du jamais vu à l'époque”.

“De plus, il s'agissait de sociétés démocratiques. Ils élisaient leur capitaine. Ils élisaient leurs officiers. Par exemple, Barbe Noire, l'un des pirates les plus célèbres, avait l'habitude d'attaquer les navires négriers et de libérer les esclaves. Son second était noir, mais il pouvait libérer les esclaves et leur donner le choix : vous pouvez aller à terre, faire ce que vous voulez, ou vous pouvez rejoindre mon équipage, et si vous rejoignez mon équipage, vous pourrez vous élevez au niveau de votre compétence” ajoute Paul Watson. Il rappelle que John Paul Jones, le pirate a été “le fondateur de la Marine américaine”. “Les pirates devenaient des pirates puis ils devenaient des corsaires. S'ils travaillaient pour le gouvernement, par exemple pour l'Angleterre, ils devenaient des corsaires. Cela ne posait pas de problème. Mais quand le gouvernement les renvoyait, ils devenaient des pirates. Donc la piraterie était une forme d'activisme anti-establishment à l’époque”.

“Le pirate le plus prospère de tous les temps était une Chinoise qui possédait 700 bateaux et 70 000 hommes dans son équipage” affirme Paul Watson, qui est en train d’écrire un livre intitulé “Les Vertus de la piraterie, parce que c'est une histoire complètement incomprise”. “En 1710, par exemple, un garçon de dix ans pouvait être pendu en Angleterre pour avoir volé une miche de pain. Il n'y a donc pas grand-chose à faire pour devenir un pirate. Je veux dire, Anne Bonny, quand ils lui ont dit "eh bien, c'est la peine de mort pour la piraterie", elle a dit: Dieu merci pour ça aussi. Sans la peine de mort, tout le monde ferait ça” précise le fondateur de Sea Shepherd.

Selon lui, “la piraterie est une activité romantique. Il y a le Parti pirate en Islande, il y a des Partis pirates un peu partout, donc les jeunes aiment ça. Je veux dire, les logos font vendre plus de T-shirts, parce que les gens aiment ça. Il y a donc un certain romantisme autour de la piraterie, mais je dirais que les vrais pirates sont… Par exemple, nous parlons des pirates de Somalie. Ce ne sont pas des pirates. Ce sont des pêcheurs appauvris qui sont contraints à la piraterie parce que les vrais pirates, les flottes de pêche asiatiques et européennes, sont arrivés et ont tout pris. Et ils les ont plongés dans la pauvreté. C'est pourquoi à l'émergence de la piraterie en Mauritanie et dans le golfe de Guinée, à cause des flottes chinoises qui arrivent et prennent tout. Ce sont eux les vrais pirates”.

