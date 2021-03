Gabriel Attal : un retour à une vie plus normale "peut-être dès la mi-avril"

Un retour à la vie normale “peut-être pour mi-avril”, selon Gabriel Attal

L’actuel porte-parole du gouvernement s’est exprimé ce mercredi 3 mars pour faire le point sur la situation sanitaire ainsi que sur les perspectives d’un possible retour à la vie normale, pour la mi-avril.

“Le retour à des vies plus normales est en vue.”

Durant son allocution, Gabriel Attal a assuré que les lieux de vie sociale en lien avec le sport ou la culture seront de nouveau ouverts, sans évoquer néanmoins une date précise : “Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche, peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril, auquel nous nous préparons.”

“La campagne de vaccination s’accélère.”

Le porte-parole souligne par ailleurs qu’à ce jour, 80 % des résidents d’EHPAD ont été vaccinés. Quant aux personnes âgées de plus de 50 ans et atteintes de comorbidités, les vaccins AstraZeneca sont en vente chez les médecins généralistes et, d'ici quelques jours, en pharmacie. Pour Gabriel Attal, la vaccination constitue un moyen efficace de limiter les taux d'hospitalisations et de permettre un retour progressif à la vie normale. “Protéger notre hôpital, c'est nous donner une chance de pouvoir desserrer le plus rapidement possible les contraintes qui pèsent sur nos vies quotidiennes”, explique-t-il.

“La clé, c’est la mobilisation collective.”

Gabriel Attal rappelle le caractère hautement préoccupant de la situation sanitaire actuelle. De plus, le porte-parole souligne qu’indépendamment des décisions réglementaires et de celles qui pourront s’y ajouter, la mobilisation collective est primordiale. Faire confiance à la responsabilité des Français reste donc la stratégie privilégiée par le gouvernement.