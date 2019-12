Guinée : le combat de Hadja Idrissa Bah contre le mariage forcé et l'excision

À seulement 19 ans, Hadja Idrissa Bah se bat pour le droit des femmes en Guinée

Elle n'a que 19 ans et c'est déjà une icône dans son pays, la Guinée. Brut a rencontré Hadja Idrissa Bah, fondatrice du “Club des jeunes filles leaders de Guinée”, qui se bat pour le droit des femmes.

Hadja Idrissa Bah, 19 ans, est guinéenne. Son combat : la défense des droits des femmes. Depuis ses 13 ans, Hadja Idrissa Bah se bat contre les mariages forcés de jeunes filles, la polygamie, les viols conjugaux et contre l’excision. C’est la pratique de l’excision, notamment, qui l’a poussée à s’engager : “Victime de l’excision, je le suis. J’ai été vraiment mutilée et cela me traumatise beaucoup quand je pense à ça. C’est pour cette raison aujourd’hui que je me bats pour vraiment mettre fin à cette pratique-là”.

La Guinée est le 2ème pays au monde le plus touché par l’excision. Près de 97% des Guinéennes de 15-49 ans en ont été victimes. Hadja Idrissa Bah condamne fermement la pratique de l’excision car cela “empêche la jeune fille de s’émanciper”.

Hadja Idrissa Bah appelle à mettre fin à “toutes ces pratiques néfastes”, comme celle de l’excision, et à valoriser les traditions de son pays : “Nos traditions ne sont pas liées à l’excision”, souligne la jeune guinéenne. “Il est temps, vraiment, que les choses changent. Si on veut avancer, si vraiment on veut que les droits des femmes soient une réalité en Afrique ou partout dans le monde.” a déclaré Hadja Idrissa Bah à Brut.

Pour lutter concrètement pour les droits des femmes, Hadja Idrissa Bah a créé en 2016 le “Club des jeunes filles leaders de Guinée”. Grâce à lui, Hadja Idrissa Bah milite sur les réseaux sociaux mais aussi sur le terrain. Les femmes membres du “Club des jeunes filles leaders de Guinée” interviennent sur le terrain notamment pour empêcher les mariages forcés de jeunes filles. En effet, le mariage précoce est illégal en Guinée, pourtant, 1 jeune fille sur 2 est mariée de force avant sa majorité.