Horace, des cosmétiques plus naturels et accessibles

Aujourd'hui il y a alternatives qui existent pour les femmes et en revanche, quand on est un homme et qu'on va aller chercher des produits de rasage à des shampoings adaptés, il y a une offre qui n'existe pas. Et nous, on a voulu justement faire en sorte qu'un homme, qui a envie de se raser, un shampoing antipelliculaire dédié, puisse trouver quelque chose qui convienne à ses attentes et qui reste, justement, naturel, clean, propre et accessible.

Des cosmétiques pour homme plus respectueux de l'environnement, de la peau c'est ce que Marc propose avec Horace. On a créé Horace il y a deux ans, avec un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Kim, et on a créé ça parce qu'on voulait en fait offrir aux hommes une marque proposant des produits qui étaient accessibles, qui étaient efficaces, qui étaient simples, qui étaient naturels et propres dans leur formulation, pour qu'en fait ils n'aient pas de compromis à faire de prendre soin d'eux quand ils ont envie et en même temps prendre soin de leur environnement ou de leur peau directement. Les ingrédients utilisés sont naturels et proviennent de plantes non-invasives. Il y a un certain nombre d'ingrédients qu'on retrouve de manière hyper récurrente dans plein de produits, typiquement du phénoxyethanol qui est un conservateur, et à côté, on a aussi typiquement des sulfates qui sont des agents moussants et nettoyants qui sont en fait des irritants cutanés. Nous, on a fait le choix avec Horace d'avoir des produits qui sont, ce qu'on appelle naturels, donc selon la réglementation européenne, ce sont des produits qui sont entre 95 et 100% naturels. Et on va toujours privilégier en fait des sources végétales.

Les emballages primaires des produits sont également recyclables. Un des produits qui est le plus apprécié des utilisateurs chez nous, c'est le déodorant, qui est un déodorant, du coup, 95 % naturel, 57 % bio, sans alcool, sans aluminium, qui va, justement, être anti-taches, anti-odeurs. Il est apprécié parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un déodorant efficace qui ne contient pas ces ingrédients. La marque s'engage en reversant 1% de leurs ventes à des associations soutenant l'agriculture biologique et la reforestation. C'est important que l'industrie prenne conscience qu'elle a des obligations vis-à-vis des utilisateurs, vis-à-vis de la planète et de l'environnement de manière générale. Et aujourd'hui en fait, tout le monde doit aller dans ce sens là, parce que c'est l'avenir des marques, c'est l'avenir de la planète et c'est l'avenir de chacun d'entre nous.