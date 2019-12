Hubert a créé une entreprise qui recycle des pneus en ceintures

Hubert Motte transforme les pneus de vélo usés en ceintures

Récupérer une bande pneumatique, la laver, et ensuite la monter en ceinture : c’est l’invention de Hubert Motte. Fondateur de “La vie est Belt”, Hubert Motte raconte son expérience d'entrepreneur social. Désireux d’être “acteur d’un monde meilleur”, Hubert Motte a choisi de créer une société en accord avec ses valeurs écologiques. Brut l’a accompagné dans son atelier de fabrication.

Pour comprendre comment a commencé cette aventure entrepreneuriale, il faut remonter deux ans plus tôt. C’est à cette période que Hubert Motte a entrepris la fabrique de ses ceintures, tout seul, dans sa colocation étudiante à Lille. Rapidement, il décide de se former avec des artisans cuir. “Confectionner un produit, ça, ça me fait kiffer”, confie le jeune entrepreneur. Cependant, son objectif était de “faire un produit utile au plus grand nombre”. En effet, Hubert Motte crie haut et fort son envie d’avoir un impact positif sur la planète.

“On n’a jamais eu autant d’informations sur les conséquences de nos actes et de nos achats”

Plus jeune, il a eu l’occasion de travailler chez Décathlon, et d’observer ainsi les usines de production basées en Chine. Une expérience qui lui a permis de se rendre compte “du mauvais impact et du manque de bon sens”, dans la majorité des grosses usines industrielles. Son expérience en Colombie a également été, pour lui, un élément déclencheur dans sa vie d’entrepreneur social. Après avoir vécu à Bogota lors de ses études, il avoue avoir été lourdement marqué par les souvenirs de milliers de déchets, dégradants les bidonvilles. Aujourd’hui, pour Hubert Motte il s’agit d’une évidence : il doit avoir un impact positif pour la planète. “C’est propre à notre génération”, assure le jeune entrepreneur.