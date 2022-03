Il fait des allers-retours France-Ukraine pour évacuer des réfugiés

"On est devant la télé, on se dit : 'Je ferais bien quelque chose…'" Alors il l'a fait. Commerçant, Laurent multiplie les trajets en Ukraine pour livrer des médicaments et évacuer des réfugiés qui ont des attaches en France. Ce soir-là, 3 familles se retrouvaient grâce à lui.