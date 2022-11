Il y a désormais 8 milliards d'êtres humains sur Terre

La barre des 10 milliards prévue entre 2050 et 2080

La population mondiale vient de franchir le cap des 8 milliards d'êtres humains mardi dernier, selon l'estimation officielle des Nations unies. En 1805, la barre des 1 milliard avait été franchie. Il avait fallu ensuite un laps de temps de 119 ans pour atteindre les 2 milliards d'habitants sur Terre en 1924. Trente-cinq ans plus tard, en 1959, les 3 milliards avaient été atteints. Quinze ans plus tard, en 1974, la planète comptait 4 milliards.

A partir de cette date, l'évolution du nombre d'habitants sur Terre s'est fortement accélérée. Douze ans ont suffi pour passer à 5 milliards d'êtres humains en 1986, 6 milliards en 1998, 7 milliards en 2010 et plus récemment 8 milliards, le 8 novembre 2022. L'élévation de la durée moyenne de vie dans le monde explique en partie l'accélération de la croissance démographique. L'Inde et la Chine sont les deux pays les plus peuplés au monde. Selon les projections de l'ONU, la planète Terre devrait compter 9,7 milliards d'habitants en 2050 et 10,4 milliards vers 2080.