Ils aident les commerçants indépendants

"On a besoin d'une vraie vie locale et les commerçants sont l'âme de cette vie locale." Nicolas et ses co-fondateurs ont créé Ankorstore, un site de vente en ligne dédié aux commerçants indépendants. L'objectif : les aider à rester compétitifs face à la grande distribution et au e-commerce. Il raconte.