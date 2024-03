Ils ont ouvert, entre amis, leur propre centre de lavage

"Il y a des moments au travail où on n'a même pas besoin de se parler. On dirait que c'est une chorégraphie." C'est l'histoire de deux potes d'enfances qui au départ, lavaient les voitures de leurs proches pour "combler les fins de mois". Aujourd'hui, après beaucoup d'efforts mais toujours avec le sourire, ils ont leur propre centre de lavage chez eux à Gennevilliers, HB Clean. On a rencontré Billel et Hadi.