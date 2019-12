Ils passent du temps avec des personnes âgées dans un EHPAD

De jeunes artistes rendent visite aux personnes âgées isolées

Ces comédiens, humoristes et vidéastes ont partagé quelques heures dans un Ehpad avec des seniors, pour les sortir de la routine et de la solitude. Benito Online et Alexandre Gigow racontent à Brut cette rencontre qui les a beaucoup touchés.

Passer du temps avec des personnes âgées dans un Ehpad, un Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, c'est ce qu'ont fait plusieurs vidéastes et humoristes. « Souvent, les personnes âgées sont un peu délaissées, elles sont un peu oubliées et surtout dans la société d'aujourd'hui où ça pousse au jeunisme, voilà, il faut être jeune, il faut être frais » estime Alexandre Gigow.

« C'était juste, le temps d'un instant, partager un petit moment avec eux, un moment d'amour. Les voir dans ce genre de situation où personne ne pense à eux, alors qu'ils ont construit le monde dans lequel on vit, eh bien c'est touchant » raconte Benito Online, comédien et humoriste. En France, environ 728 000 personnes vivent dans les 6 900 Ehpad que compte le pays.

« On ne prend plus le temps de les voir »

Les deux vidéastes déplorent le fait qu’autant de personnes se retrouvent isolées : « On ne prend plus le temps de les voir, on ne les prend peut-être plus au sérieux, alors que c'est eux qui ont l'expérience, c'est eux qui ont le savoir-faire» estime le vidéaste Alexandre Gigow. Il raconte qu’une dame de l’Ehpad qu’ils ont visité n’avait pas vu sa fille depuis 5 ans.

Une situation qui a touché les deux vidéastes : « J'ai grandi avec des valeurs un peu africaines où ce sont les parents qui nous élèvent, ce sont eux qui nous font grandir et quand ils arrivent à un stade où ils ne peuvent plus travailler, ce sont les enfants qui prennent la relève et qui prennent soin d'eux » témoigne Benito Online, comédien et humoriste.

« Prenez le temps pour vos aînés, pour vos proches, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et que tout va tellement vite… Hier, on avait besoin d'eux. Aujourd'hui, ils ont besoin de nous. Vous pouvez changer leur vie et leur donner le sourire pour toute la journée, donc voilà. Prenez une heure ou deux dans la semaine, ça ne coûte rien et vous vous sentirez même mieux » concluent Benito Online et Alexandre Gigow.