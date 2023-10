Ils se font passer pour votre conseiller bancaire

Ils ont des informations sur vous, ils vous appellent avec le numéro de votre banque et se font passer pour un conseiller bancaire. Cette fraude est de plus en plus courante. Mais alors, comment c'est possible ? On a posé la question à Maya Atig, directrice générale de la Fédération bancaire française. En partenariat avec la Fédération bancaire française de fraude