Ils sont en CM1 et ils chantent sur la scène du théâtre du Châtelet

"La plupart ne savaient absolument pas chanter. Ils criaient en début d'année." Ils sont élèves de CM1 en Seine-Saint-Denis et il y a quelques jours ils ont chanté sur la scène du prestigieux théâtre du Châtelet à Paris aux côtés de l'artiste internationale Angélique Kidjo. Un projet initié par l'association Villes des Musiques du Monde qui permet aux jeunes élèves de découvrir la musique autrement. Après un an de préparation, on a suivi les jeunes chanteurs jusqu'au concert.