Ils transforment les couches pour bébés en compost

3,5 milliards de couches pour bébés sont jetées chaque année en France. À Pantin, Maïwenn et Julien ont eu une idée : en faire du compost.

“Comme la couche bébé est principalement composée de matières biodégradables et compostables, on s’est dit : il y a forcément quelque chose à essayer.”

Maïwenn Molet, directrice “Les Couches Fertiles”’ rappelle la grande teneur en nutriments que les déchets organiques, dont les excréments, contiennent. L’azote ou le potassium sont également nécessaires à la bonne santé des plantes et des sols. De plus, les couches se décomposent facilement : “Comme la couche bébé est principalement composée de matières biodégradables et compostables, on s’est dit : il y a forcément quelque chose à essayer.” confie-t-elle.

“En France, les couches représentent 40% des déchets ménagers d’un foyer ayant un enfant de moins de 2 ans.”

Chaque semaine, le couple récupère près de 1000 couches auprès de 5 crèches partenaires. Les couches sont d’abord broyées avant de rejoindre un composteur qui va venir accélérer le processus de décomposition. Le compostage de couches répond donc à un premier enjeu de réutilisation des déchets organiques mais également à celui de l’appauvrissement des sols en phosphore et en azote.

“L’objectif à termes, c’est de créer une nouvelle filière de collecte et de compostage des couches bébés et une filière de vente de compost issu de ces couches.”